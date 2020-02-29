Катя Осадча захопила стильним луком у трендових кольорах цього сезону

Катя Осадча, яка зовсім недавно показувала фанатам зимову романтику біля каміна разом зі своїм зірковим чоловіком Юрієм Горбуновим, захопила калейдоскопом нових фото в елегантному вбранні. А незмінний атрибут телеведучої - капелюшок - цього разу вибрала у вигляді фешн-варіанту "шолома для сафарі", що ідеально доповнило образ в трендових тонах сезону - білому і синьому.

Ведуча "Світського життя" позувала разом із такими мега-популярними артистами, як Тіна Кароль, Олег Винник та MONATIK.

"Де можна плідно провести вечір п'ятниці? На роботі! Скоро у "Світському житті" все найцікавіше", - заінтригувала Осадча шанувальників.

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

В легкому синьому костюмі та білих штанах, черевиках та брилі Катя влаштувала фотосесію з зірками, які стали гостями її передачі.

Так, на фото можна побачити співачку Тіну Кароль у елегантному блискучому довгому космо-платті з глибоким декольте в обнімку з Осадчою.

Катя Осадча та Тіна Кароль (Фото: instagram.com/kosadcha)

А ще "ватажка вовчиць" Винника в строгому темно синьому костюмі, який весело посміхається, обіймаючи свою "здобич"-телеведучу.

Катя Осадча та Олег Винник (Фото: instagram.com/kosadcha)

Дмитро Монатик також вибрав для свого образу схожі тони, тільки от наряд суворим назвати складно - артист для широкого вільного піджака підібрав модні вузькі брюки та чорно-білі кросівки.

Катя Осадча і MONATIK (Фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники в мережі захоплюються чином і відзначають, як трендові тони цього сезону підходять Осадчій.

Дуже гарний образ! Поєднання білого і синього!

Такі елегантні всі! Катя;

Хороший лук, Катя, у вас. Вам підходить така кольорова гама.

Неймовірна!

Як завжди на висоті;

Захоплююся вами!

Скрін коментарів instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно Катя Осадча та Юрій Горбунов відзначили день народження синочка - Івану виповнилося три роки.