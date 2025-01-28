RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

"Пытки". В Николаевской области расследуют издевательство подростков над 12-летней девочкой

Избиение девочки в Николаевской области расследуют по статье УКУ "Пытки" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Николаевской области подростки причинили телесные повреждения несовершеннолетней девочке. За расследование дела взялась полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Что известно о деле и уголовном производстве

В полиции рассказали, что во время профилактической работы с участниками учебного процесса в одном из образовательных учреждений города Первомайск в Николаевской области, инспектор службы образовательной безопасности обнаружил видеозапись противоправных действий.

В рамках проведения первоочередных мероприятий правоохранители выяснили, что событие произошло в мае прошлого года - из-за неприязненных личных отношений между подростками.

Отмечается, что трое знакомых между собой девушек в возрасте 14, 15 и 16 лет находясь на улице и в присутствии группы подростков неоднократно наносили удары по голове и телу 12-летней пострадавшей.

"В то время ни свидетели происшествия, ни родители потерпевшей с сообщением о совершении противоправных действий в полицию не обращались", - добавили правоохранители.

Отмечается, что по состоянию на данный момент полицейские:

  • установили всех участников конфликта;
  • начали досудебное расследование.

"По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Украины "Пытки", - отметили в полиции.

Уточняется, что санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет заключения.

"Досудебное расследование продолжается", - подытожили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно об избиении девочки в Белой Церкви и какое наказание "светит" подросткам.

Читайте также, как в Винницкой области 13-летний подросток избил шестиклассника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская областьНациональная полициябулингПервомайскИзбиение ребенка