"Пытки". В Николаевской области расследуют издевательство подростков над 12-летней девочкой

Что известно о деле и уголовном производстве

В полиции рассказали, что во время профилактической работы с участниками учебного процесса в одном из образовательных учреждений города Первомайск в Николаевской области, инспектор службы образовательной безопасности обнаружил видеозапись противоправных действий.

В рамках проведения первоочередных мероприятий правоохранители выяснили, что событие произошло в мае прошлого года - из-за неприязненных личных отношений между подростками.

Отмечается, что трое знакомых между собой девушек в возрасте 14, 15 и 16 лет находясь на улице и в присутствии группы подростков неоднократно наносили удары по голове и телу 12-летней пострадавшей.

"В то время ни свидетели происшествия, ни родители потерпевшей с сообщением о совершении противоправных действий в полицию не обращались", - добавили правоохранители.

Отмечается, что по состоянию на данный момент полицейские:

установили всех участников конфликта;

начали досудебное расследование.

"По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Украины "Пытки", - отметили в полиции.

Уточняется, что санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет заключения.

"Досудебное расследование продолжается", - подытожили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.