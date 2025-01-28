"Пытки". В Николаевской области расследуют издевательство подростков над 12-летней девочкой
В Николаевской области подростки причинили телесные повреждения несовершеннолетней девочке. За расследование дела взялась полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.
Что известно о деле и уголовном производстве
В полиции рассказали, что во время профилактической работы с участниками учебного процесса в одном из образовательных учреждений города Первомайск в Николаевской области, инспектор службы образовательной безопасности обнаружил видеозапись противоправных действий.
В рамках проведения первоочередных мероприятий правоохранители выяснили, что событие произошло в мае прошлого года - из-за неприязненных личных отношений между подростками.
Отмечается, что трое знакомых между собой девушек в возрасте 14, 15 и 16 лет находясь на улице и в присутствии группы подростков неоднократно наносили удары по голове и телу 12-летней пострадавшей.
"В то время ни свидетели происшествия, ни родители потерпевшей с сообщением о совершении противоправных действий в полицию не обращались", - добавили правоохранители.
Отмечается, что по состоянию на данный момент полицейские:
- установили всех участников конфликта;
- начали досудебное расследование.
"По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Украины "Пытки", - отметили в полиции.
Уточняется, что санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет заключения.
"Досудебное расследование продолжается", - подытожили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
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