Католическая Церковь объявила дату беатификации убитого священника из Украины

Священномученик Петр Павел Орос будет официально причислен к лику блаженных Католической Церкви 27 сентября 2025 года. Дикастерия по делам святых написала об этом в письме к епископу Мукачевской греко-католической епархии Теодору Мацапуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт епархии .

Беатификацию возглавит архиепископ Лодзинский кардинал Гжегож Рысь, который назначен Папским легатом для этого события. Именно он произнесет от имени Святейшего Отца декрет о причислении о. Петра к лику блаженных.

Сначала церемонию планировали на 3 мая 2025 года, однако ее перенесли в связи со смертью Папы Франциска 21 апреля и началом периода Sede vacante - когда Апостольский престол вакантен.

Кто такой священномученик Петр Павел Орос

Петр Орос родился 14 июля 1917 года в селе Бири (ныне - Венгрия) в семье греко-католического священника. После обучения в гимназии в Хусте поступил в Хустскую духовную семинарию, которую окончил в 1941 году. В следующем году он был рукоположен в священники и начал пастырское служение на Закарпатье.

В 1944 году, предчувствуя преследования Греко-Католической Церкви, епископ Теодор Ромжа тайно рукоположил о. Петра в епископа. В 1948 году советская власть запретила ему осуществлять священническую деятельность из-за отказа перейти в православие, однако он продолжал служить верующим в подполье.

Его неоднократно преследовали. В 1953 году о. Петра арестовали, а впоследствии - расстреляли вблизи села Заречье на Закарпатье. Захоронение провели тайно, и только после легализации УГКЦ в 1990-х годах удалось установить место его захоронения. В 1992 году состоялось перезахоронение с почестями.

Признание мученичества

5 августа 2022 года Апостольская Столица официально признала мученичество о. Петра Павла Ороса, что стало решающим шагом в процессе его беатификации.

Это решение стало чествованием его жертвенности, несокрушимой веры и верности Католической Церкви в условиях тоталитарного преследования.

Отметим, беатификация - это официальное признание Католической Церковью, что лицо жило святой жизнью и после смерти находится в небе, может быть объектом публичного культа в отдельных местностях. Это второй этап канонизационного процесса перед причислением к лику святых.