У Каталонії зафіксували перший випадок коронавірусу

Іспанські органи охорони здоров'я зафіксували захворювання коронавірусом у Каталонії, що стало першим випадком на материковій частині Іспанії. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що до цього були офіційно підтверджено три випадки інфікування коронавірусом в Іспанії, на Канарських островах і на Майорці.

Відзначимо, на даний момент в Європейському союзі коронавірус зафіксували в 11 країнах - в Італії, Австрії, Німеччини, Франції, Великобританії, Росії, Іспанії, Хорватії, Бельгії, Фінляндії та Швеції.

Найбільша кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії. Станом на 25 лютого в Італії інфіковані заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілія Романія, по 3 - у П'ємонті і Римі і ще по одному - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок, 25 лютого, у світі зафіксовано 80 150 випадків інфікування новим типом коронавіруса COVID-19. Відомо про 2699 смерті від вірусу.