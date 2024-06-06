Каты в Буче и расстрелы на Майдане: топ-5 самых обсуждаемых расследований журналистов за год

Кто замучил полковника СБУ в Буче

В расследовании "Радио Свобода" говорится, что 6 марта 2022 года полковника СБУ Алексея Телиженко схватили российские оккупанты в его доме в Буче. По результатам расследования журналисты считают, что это сделали военные 27-го отдельного отряда спецподразделения Росгвардии "Кузбасс".

Они украли из дома Телиженко его личные вещи. Среди них был и парадный китель с военными наградами. Журналистам удалось обнаружить идентичные награды в комнате-музее боевой славы 27-го отдельного отряда "Кузбасс" в городе Кемерово.

Оккупанты издевались над украинским полковником и пытали его. От полученных травм Алексей Телиженко умер.

Расследователи установили, что к его убийству, вероятно, причастны высокопоставленные российские военные из 175-го отдельного разведывательного батальона из Пскова, входящего в 76-ю десантно-штурмовую дивизию. Среди них:

заместитель командира 175-го ОРБ, капитан Каскулов Аслан Юрьевич

заместитель начальника штаба 175-го ОРБ, капитан Глушенков Ярослав Александрович

начальник РЭБа 175-го ОРБ, капитан Дрога Сергей Федорович

Слежка СБУ под редакцией Bihus Info

В январе 2024 года в сети появилось видео, на котором сотрудники редакции употребляли наркотики на новогоднем корпоративе. Этот факт действительно был, и всех участников купли-продажи запрещенных веществ уволили из издания.

Основатель Денис Бигус сразу отреагировал и заявил, что за журналистами следили несколько месяцев и в новогоднюю ночь, в частности. Камеры скрытого наблюдения стояли даже в бане и спальнях.

Впоследствии журналисты Bihus Info провели собственное расследование по этому скандалу. По их данным, этим занимался Департамент по защите национальной государственности СБУ. Эту группу возглавлял сотрудник СБУ Игорь Кравченко.

Группа лиц, причастных к наблюдению, за день до заезда редакции заселилась в те же номера для установки скрытых камер. После выезда команды на следующий день в эти номера вернулись сотрудники СБУ, чтобы забрать свою технику.

31 января руководителя Департамента защиты национальной государственности Романа Семенченко уволили.

СБУ почти сразу отреагировала на скандал комментарием пресс-службы на сайте.

"Противодействие организованной наркопреступности является одним из направлений деятельности Службы безопасности Украины. По имеющейся в СБУ оперативной информации, среди клиентов дилеров, через которых наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники Bihus Info. В частности, один из операторов, которая фигурировала в уголовном производстве по незаконному производству, изготовлению, приобретению, хранению, перевозке, пересылке или сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", - говорится в заявлении.

Bihus Info высчитали, что для операции СБУ собрала 30 сотрудников.

Бучанские каты: как сложилась их судьба за два года

В оккупации Бучи участвовал 234-й десантно-штурмовой полк под командованием Артема Городилова с позывным "Ураном". Именно он отдавал приказы расстреливать гражданских.

После этого оккупанты забирали мобильные телефоны убитых местных жителей и звонили домой в Россию. Именно благодаря этим звонкам журналисты New York Times идентифицировали 30 российских военных, которые могут быть причастны к преступлениям.

Расследователь медиа "Телебачення Торонто" Анатолий Остапенко отследил судьбу российских оккупантов, совершавших военные преступления в Буче.

Десантник Илья Сабуров продолжает воевать в Украине. Он считает фейком свою причастность к убийствам в Буче. Его девушка, ведущая социальные сети, знает, что Сабуров участвовал в пытках украинцев.

Десантник Александр Переверзев фигурирует в расследовании расстрелов на улице Яблонской в Буче. По состоянию на июнь 2023 года он также продолжал воевать в Украине, однако сейчас неизвестно, жив ли он еще.

Оккупант Евгений Домрачев после Киевской области отправился в Херсонскую. Украинские военные уже его ликвидировали.

Разведчик Андрей Смирнов из Алтайского края был фанатом рашизма и до 24 февраля 2022 года. Его жена Ирина подражает тем же взглядам, что и муж. Осенью 2023 года они вместе отдыхали в Таиланде, не беспокоясь о причастности к убийствам.

Однако не все оккупанты проявили энтузиазм продолжать воевать. К примеру, Михаил Гурьянов не вернулся в свою воинскую часть. Его приговорили к году условного срока.

Один из оккупантов Николай Карташев попал в украинский плен Харьковской области. Его судьбу решает суд.

Расстрелы на Майдане

В начале апреля 2024 журналисты "Слідство. Інфо" сделали расследование об имуществе семьи руководителя департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Ильи Витюка. Они обнаружили, что его жена в декабре 2023 года приобрела квартиру в жилом комплексе премиум-класса в Печерском районе за 12,8 миллиона гривен.

Два дня спустя после выхода расследования одному из авторов материала Евгению Шульгату пытались вручить повестку.

8 апреля 2024 года Офис Генерального прокурора возбудил уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов. Также было открыто производство по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями.

Илья Витюк (фото: СБУ)

На следующий день Василий Малюк отстранил Илью Витюка от исполнения должностных обязанностей во время проверки обстоятельств. В этот период его отправили проходить службу в боевом подразделении СБУ на фронте.

Кроме того, журналисты "Слідство. Інфо" выяснили, что Витюк, вероятно, снимал расстрелы на Майдане со стороны "Беркута". Они нашли видеозапись, на которой человек, похожий на Витюка, ведет съемку событий на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

В этот день спецназовцы "Беркута" расстреляли 48 участников Революции достоинства и ранили еще 80 протестующих.

Идеологические лагеря Лукашенко

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья опубликовала исследование, согласно которому на территорию Беларуси из Украины вывезли по меньшей мере 2 442 ребенка.

Для них организовывали лагеря, где пропагандировали идеи "русского мира". В частности, на концертах призывают оккупировать всю Украину.

В этих вывозах украинских детей принимают участие БФ белорусского паралимпийца Алексея Тала и белорусское общество Красного Креста, хотя головной офис приостановил финансирование и членство филиала в РБ.

Предложения о поездках с временно оккупированных Россией украинских территорий родители детей получают от классных руководителей. Такие предложения также выдвигает коллаборантка Наталья Нещадым.

Чем занимаются дети в так называемых "лагерях"? Посещают символы просоветской пропаганды, встречаются с военными и милицейскими Беларуси, слушают пропагандистские российские песни, делают сценки с переодеваниями в пионеров и советских ветеранах, ездят на военные полигоны и т. д.

Автор расследования Максим Савчук прогнозирует, что депортации украинских детей продолжатся и дальше. Возможно ли это прекратить?

"Украина должна победить. Мы можем прекратить каждое действие в сторону украинских детей только победой. Другого выхода нет", - говорит уполномоченная президента Украины по детям и детской реабилитации Дарья Герасимчук.