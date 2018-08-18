Що категорично не можна робити на Яблучний Спас: прикмети і традиції

Фото: Яблучний Спас (pixabay.com/congerdesign)

Яблучний Спас відзначається 19 серпня і збігається зі святом Преображення Господнього

Головні заборони на Яблучний Спас, що не можна робити в свято і як його провести, а також традиції і народні прикмети цього дня - в матеріалі Styler.

Яблучний Спас 2018: що не можна робити

Щорічно Другий Спас відзначається 19 серпня, в цей же день в православній вірі - Преображення Господнє. За всю історію існування свята переплелися народні та релігійні традиції, і до наших часів збереглися і дотримуються багатьма такі заборони на Яблучний спас:

- Найвідоміша заборона - до Яблучного Спаса не можна їсти яблука.

Плоди нового врожаю можна пробувати тільки після освячення їх у церкві 19 серпня. Раніше цієї заборони дотримувалися ченці. Їм заборонялося їсти фрукти до тих, пір поки селяни не освятять свій урожай. А потім традиція стала популярною і в народі. Ще одне пояснення заборони пов'язане з тим, що багато сортів яблук встигають тільки до середини серпня.

Фото: На Яблучний Спас святять новий урожай (pixabay.com/lumix2004)

- На Яблучний Спас не можна вбивати комах, щоб не злякати удачу.

Прикмета свідчить, що якщо на свято Яблучного Спаса на руку одночасно сідають дві мухи, весь рік людину буде супроводжувати успіх. Ні в якому разі не можна проганяти муху або вбивати її, а дочекатися поки вона полетить сама.

- На свято Другого Спаса не можна їсти м'ясо і молочні продукти.

Ця заборона пов'язана з тим, що Яблучний Спас припадає на період Успенського посту. В цей день також святкується Преображення Господнє, тому дозволено вживати пісну їжу з рослинною олією, рибу. Також дозволяється келих вина.

- На Яблучний Спас не можна працювати, займатися домашніми клопотами, сваритися.

19 серпня заборонено виконувати важку фізичну роботу. Допускається тільки приготування їжі, збирання врожаю в саду і городі. Рукоділлям в цей день також займатися не варто. Згідно з прикметою: "Хто в Яблучний Спас шиє, потім весь рік сльози ллє".

Бажати зла, з'ясовувати стосунки і лаятися 19 серпня заборонено, інакше весь негатив повернеться бумерангом до кривдника.

Традиції і прикмети Яблучного Спаса

Вранці святкового дня відправляються до церкви і освячують яблука, а також інші фрукти нового врожаю. В Яблучний Спас прийнято пригощати плодами жебраків, роздавати їх близьким та рідним людям.

Фото: 19 серпня їдять яблука, груші, виноград (pixabay.com/jill111)

Для залучення здоров'я і благополуччя на свято Другого Спаса з ранку потрібно з'їсти яблуко нового врожаю з медом. А відкушуючи перший шматочок, треба загадати бажання. За повір'ям, воно обов'язково повинно виповнитися.

На Яблучний Спас проводжають літо і вже готуються до осені. З цим і пов'язані святкові прикмети:

Настав Спас - готуй рукавиці про запас.

Якщо в день Яблучного Спаса йде дощ - до сніжної зими.

Яка погода на Другий Спас - таку і на Покрову (14 жовтня) чекати.

Сухий Спас до сухої осені.

Пройшов Спас - пішло літо від нас.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Опитування - де купаються городяни в спекотні дні (video.rbc.ua)