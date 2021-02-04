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Катастрофічні наслідки: у ВООЗ оцінили вплив COVID на лікування онкології

Автор: Ігор Литвиненко

Всесвітня організація охорони здоров'я оцінила вплив пандемії COVID-19 на лікування онкологічних захворювань. У ВООЗ вважають, що наслідки виявилися катастрофічними.

Про це заявив глава Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

За даними ВООЗ, на ранніх етапах пандемії перебої в наданні допомоги при неінфекційних захворюваннях спостерігалися в 122 з 163 країнах світу. При цьому у третини країн Європейського регіону такі перебої повністю або частково стосувалися надання онкологічної допомоги.

"Цифри говорять самі за себе. У 2020 році рак був діагностований у 4,8 млн жителів Європи. Це 13 тисяч осіб в день, 546 осіб в годину, 9 осіб в хвилину", - заявив Клюге.

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Він зазначив, що обмеження поїздок і навантаження на системи охорони здоров'я, які були зайняті боротьбою з коронавірусом, призвели до перебоїв у наданні онкологічної допомоги. Це прямо позначається на шанси вилікуватися і на виживаність сотень тисяч хворих.

У зв'язку з цим ВООЗ запустили Загальноєвропейську ініціативу по боротьбі з раком. Вона передбачає п'ять елементів: профілактику, раннє виявлення, загальний доступ до діагностики та лікування, паліативну допомогу і особливу увагу до даних.

"Сьогодні ми можемо намітити перед собою новий шлях, з користю застосувати досвід пандемії та активізувати заходи з профілактики та боротьби з раком. Ми не можемо ліквідувати рак, але ми можемо зробити так, щоб він перестав призводити до смертельного результату", - додав Клюге.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України розробило проект Національної стратегії контролю онкологічних захворювань. Вона розрахована до 2030 року.

Також МОЗ розширив перелік ліків для онкохворих.

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