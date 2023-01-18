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Катастрофа в Броварах. По факту трагедии открыто производство, полиция ищет свидетелей

Фото: по факту крушения вертолета в Броварах 18 января открыто уголовное производство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

По факту крушения вертолета в Броварах 18 января правоохранители открыли уголовное производство. Свидетелей трагедии просят связаться с полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника полиции Киевской области Андрея Небитова во время брифинга в эфире телемарафона.

"Нужно сказать, что рано делать выводы. Сейчас уже начато уголовное производство. И следователи, и Служба безопасности, и ГБР сейчас будут работать", - заявил он.

Небитов также обратился к гражданам, которые стали свидетелями трагедии, с просьбой связаться с полицией для показаний. Чтобы рассказать об увиденном, необходимо обратиться на линию 102.

С такой же просьбой выступили и в Офисе президента Украины.

"Просьба к свидетелям происшествия в Броварах оперативно обратиться в полицию. Это поможет в выяснении обстоятельств трагедии", - написал замруководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Напомним, сегодня утром в Броварах (Киевская область) произошло крушение вертолета ГСЧС. РБК-Украина сообщало, что на его борту были министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, все они погибли.

Как известно, вертолет упал на территорию садика, после чего на месте инцидента произошел пожар. Сейчас есть информация о 18 погибших, из них трое детей. Также около 29 человек получили ранения, из них 15 - дети. Пострадавших доставили в больницу.

Известно, что правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета.

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Киевская областьБроварыАвиакатастрофа