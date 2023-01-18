Катастрофа в Броварах. По факту трагедии открыто производство, полиция ищет свидетелей

"Нужно сказать, что рано делать выводы. Сейчас уже начато уголовное производство. И следователи, и Служба безопасности, и ГБР сейчас будут работать", - заявил он.

Небитов также обратился к гражданам, которые стали свидетелями трагедии, с просьбой связаться с полицией для показаний. Чтобы рассказать об увиденном, необходимо обратиться на линию 102.

С такой же просьбой выступили и в Офисе президента Украины.

"Просьба к свидетелям происшествия в Броварах оперативно обратиться в полицию. Это поможет в выяснении обстоятельств трагедии", - написал замруководителя ОП Кирилл Тимошенко.