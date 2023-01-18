Катастрофа в Броварах. По факту трагедии открыто производство, полиция ищет свидетелей

По факту крушения вертолета в Броварах 18 января правоохранители открыли уголовное производство. Свидетелей трагедии просят связаться с полицией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника полиции Киевской области Андрея Небитова во время брифинга в эфире телемарафона.
"Нужно сказать, что рано делать выводы. Сейчас уже начато уголовное производство. И следователи, и Служба безопасности, и ГБР сейчас будут работать", - заявил он.
Небитов также обратился к гражданам, которые стали свидетелями трагедии, с просьбой связаться с полицией для показаний. Чтобы рассказать об увиденном, необходимо обратиться на линию 102.
С такой же просьбой выступили и в Офисе президента Украины.
"Просьба к свидетелям происшествия в Броварах оперативно обратиться в полицию. Это поможет в выяснении обстоятельств трагедии", - написал замруководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Напомним, сегодня утром в Броварах (Киевская область) произошло крушение вертолета ГСЧС. РБК-Украина сообщало, что на его борту были министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, все они погибли.
Как известно, вертолет упал на территорию садика, после чего на месте инцидента произошел пожар. Сейчас есть информация о 18 погибших, из них трое детей. Также около 29 человек получили ранения, из них 15 - дети. Пострадавших доставили в больницу.
Известно, что правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета.
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