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Катастрофа літака в Одесі: помер другий пілот

Новини » Надзвичайні події     17.06.2020 - 15:34
Катастрофа літака в Одесі: помер другий пілот
Фото: літак, який розбився в Одесі (odessamedia.net)

Раніше чоловіка госпіталізували до лікарні

Кількість жертв аварії легкомоторного літака в Одесі збільшилася. У лікарні помер другий пілот.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Літак проходив сертифікаційне випробування.На момент його падіння у салоні знаходилося дві людини. Під час аварії один пілот загинув, іншого госпіталізували. Обидва пілоти - 1955 року народження.

"У лікарні помер другий постраждалий. За попередньою інформацією, причиною аварії могло стати погіршення самопочуття пілота, який знаходився за штурвалом", - повідомили у поліції.

Зараз вирішується питання про створення комісії, яка надасть висновки про технічний стан літака. За їх результатами та висновками судово-медичної експертизи про причину смерті загиблих буде прийняте рішення про остаточну правову кваліфікацію події.

Попередньо інцидент кваліфікували за ч.3 ст.276 ККУ - порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

Нагадаємо, сьогодні близько 12 дня в Одесі розбився легкомоторний літак "Дельфін", один з пілотів загинув на місці.

Місяць тому одномоторний літак "Груман" впав у Дніпропетровській області, тоді також загинули два пілоти.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ОдесакатастрофаЛітак
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