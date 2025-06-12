Катастрофа самолета в Индии: подтверждена гибель более 300 человек

В Индии произошла масштабная авиакатастрофа, в результате которой погибли более 300 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Indian Express.
Известно, что во время авиакатастрофы на борту самолета Boeing 787 Dreamliner находилось 242 человека, 241 из которых погибли.
Однако из-за того, что самолет упал на медицинское общежитие, количество жертв возросло.
По данным полиции, на этот момент еще 75 тел было найдено в жилом комплексе для персонала гражданской больницы в Мегани Нагар.
Таким образом по состоянию на сейчас известно о гибели 316 человек.
Напомним, что сегодня, 12 июня, в индийском городе Ахмедабад вблизи аэропорта произошла масштабная авиакатастрофа.
Пассажирский самолет компании Air India упал на крышу медицинского общежития почти сразу после взлета. Заметим, что ранее сообщалось, что погибли все, кто был на борту самолета. Однако позже сообщили, что одному пассажиру удалось выжить.
Им оказался гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш.
Подробнее о том, что известно о трагедии, можно узнать в материале РБК-Украина.
Как оказалось, еще в прошлом году инженер предупреждал Boeing о серьезных рисках относительно исправности самолетов.
Мы также собрали все, что известно о самолете Boeing 787 Dreamliner, который упал в Индии, ведь это первая катастрофа с участием именно этого самолета.
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