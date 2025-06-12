Катастрофа самолета в Индии: подтверждена гибель более 300 человек

Известно, что во время авиакатастрофы на борту самолета Boeing 787 Dreamliner находилось 242 человека, 241 из которых погибли.

Однако из-за того, что самолет упал на медицинское общежитие, количество жертв возросло.

По данным полиции, на этот момент еще 75 тел было найдено в жилом комплексе для персонала гражданской больницы в Мегани Нагар.

Таким образом по состоянию на сейчас известно о гибели 316 человек.