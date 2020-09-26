Катастрофа АН-26 в Чугуєві: що відомо про причини трагедії

Катастрофа АН-26 в Чугуєві (Харківська область) сталася ввечері 25 вересня. На даний момент розглядається чотири версії трагедії, остаточні причини будуть встановлені після вивчення "чорних ящиків".

Що відомо про хід розслідування на даний момент - в матеріалі РБК-Україна.

АН-26 здійснював плановий тренувальний політ

У ході засідання Кабміну очільник урядової комісії, віце-прем'єр Олег Уруський розповів про обставини катастрофи. За його словами, літак АН-26 здійснював плановий тренувальний політ, на борту було 20 курсантів. Під час виконання польоту о 20:38 командир повідомив про падіння обертів лівого двигуна, диспетчер дав команду продовжити політ і заходити на посадку, о 20:45 відбулося зіткнення літака з поверхнею землі.

ДБР назвало версії катастрофи АН-26 в Чугуєві

Для встановлення причин аварії створена спецкомісія, в яку, зокрема, увійшли судмедексперти, представники "Украероруху", ДП "Антонов", Міноборони, ДБР і Генпрокуратури. На даний момент перевіряються 4 версії:

технічна несправність,

неналежне виконання службових обов'язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов'язків відповідальними за управління польотами;

неналежне техобслуговування літака.

Таран назвав можливу причину катастрофи АН-26 в Чугуєві

Мінстр оборони Андрій Таран на бріфінгу повідомив, що згідно з попередніми даними, є ймовірність, що літак зачепився крилом за землю.

Крім того, за даними фахівців, під час польоту відмовив один з датчиків в лівому двигуні.

Раніше глава Харківської ОДА Олексій Кучер також заявляв, що пілот повідомляв про проблеми з лівим двигуном.

Катастрофа АН-26 в Чугуєві: що сталося

Увечері 25 вересня під час заходу на посадку зазнав катастрофи військовий літак АН-26 з курсантами на борту. В результаті аварії загинули 26 людей, більшість - курсанти, вижила одна людина.

За фактом порушення правил польоту (ст. 416 КК України) відкрито кримінальне провадження, справу розслідує Держбюро розслідувань. Крім того, на місці працює урядова комісія.

Указом президента Володимира Зеленського 26 вересня оголошено днем жалоби в Україні.