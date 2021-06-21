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Катар вимагатиме, щоб уболівальники на ЧС-2022 були вакциновані

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Катар, Понеділок 21 червня 2021 01:55
Катар вимагатиме, щоб уболівальники на ЧС-2022 були вакциновані Фото: країна намагається забезпечити мільйон доз вакцин для вболівальників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Катар вимагатиме від вболівальників на Чемпіонаті світу 2022 року пройти вакцинацію проти коронавірусу. Перший чемпіонат світу на Близькому Сході повинен розпочатися 21 листопада 2022 року.

Про це повідомляє АР.

Прем'єр-міністр шейх Халид бен Халіфа бен Абдулазіз Аль Тані заявив, що країна намагається забезпечити мільйон доз вакцин для імунізації вболівальників, які хочуть спостерігати за турніром.

"Коли настане дата Чемпіонату світу з футболу 2022 року, більшість країн світу будуть вакцинувати та імунізувати своїх громадян….Через можливість того, що деякі країни не зможуть вакцинувати всіх своїх громадян, Катар не дозволить вболівальникам входити на стадіони, не отримавши повного щеплення проти вірусу", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що українські поліціянти візьмуть участь в забезпеченні правопорядку під час проведення чемпіонату світу з футболу в Катарі, який відбудеться у 2022 році. Нацполіція вже підписала необхідні документи.

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