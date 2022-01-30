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Катар схвалив вакцинацію дітей 5-11 років препаратом Pfizer

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство охорони здоров'я Катару схвалило вакцину Pfizer / BioNTech проти коронавірусу для дітей від 5 до 11 років. Препарат планують вводити двома дозами з перервою в три тижні після першого уколу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ Катару.

"Міністерство охорони здоров'я схвалило введення вакцин Pfizer / BioNTech проти коронавірусу дітям у віці від 5 до 11 років", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ закликали батьків на тлі поширення штаму "Омікрон" вакцинувати дітей від коронавірусу для підвищення їх імунітету. З 30 січня щеплення можна зробити у всіх медичних центрах Корпорації первинної медичної допомоги.

Вакцинувати дітей у віці від 5 до 11 років планується при бажанні їх батьків. Щеплення буде вводитися двома дозами. Причому друга - через три тижні після першої.

Нагадаємо, напередодні австралійський регулятор схвалив бустерні дози вакцин від коронавірусу для людей з 16 і 17 років.

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КатарВакцинаціяКоронавірус