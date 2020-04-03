Каталонія просить армію Іспанії допомогти у боротьбі з коронавірусом

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Уряд Каталонії просить надати їм військових, лікарів та медсестер

Через поширення коронавірусу в Каталонії просять армію Іспанії допомогти у боротьбі з пандемією. Про це повідомляє POLITICO.

Як повідомляється, уряд Каталонії просить надати їм військових, лікарів та медсестер. Іспанські військові вже допомагають облаштовувати польовий госпіталь у Сабаделі, місті поблизу Барселони, але в Каталонії заявляють, що невдовзі польовий госпіталь може знадобитися також в місті Ігуалада поблизу Барселони, оскільки відділи інтенсивної терапії вже "досягають ліміту можливого навантаження": з наявних 1800 місць наразі зайняті 1764.

Як зазначається, міністр охорони здоров’я Каталонії Альба Вергес раніше критикувала за зволікання із залученням іспанських військових до боротьби з пандемією - оскільки це продемонструвало б залежність Каталонії.

Наразі в Каталонії кількість підтверджених випадків коронавірусу досягла близько 22 тисяч, з них дві тисячі загинуло. За словами Альби Вергес, серед інфікованих - 3500 медиків.

Загалом в Іспанії зафіксовано 117 710 випадків зараження коронавірусом, з них 11 тисяч людей померло.

Нагадаємо, з початку пандемії коронавірусу Іспанія вперше випередила Італію за кількістю заражених.