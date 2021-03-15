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Картина хвороби відрізняється: експерти вказали на небезпеку британського штаму коронавірусу

Автор: Уляна Безпалько

Голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що нинішня картина захворюваності COVID-19 в Україні відрізняється від тієї, яка спостерігалася на початку пандемії. Він вважає, що це пов'язано з "британським" штамом коронавірусу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун".

За словами Радуцького, зараз важкий перебіг хвороби фіксують серед більш молодих людей. Крім того, зараз зменшується частка легких і безсимптомних форм, тоді як число госпіталізацій, навпаки, зростає.

"При такій же динаміці виявлення нових заражень в листопаді-грудні у нас не було такої кількості госпіталізацій. А сьогодні йде рекордний рівень за весь час епідемії в країні. Що ще хвилює - це багато летальних випадків. І я думаю, що все це якраз пов'язано з британським варіантом вірусу", - сказав він.

Відзначимо, останні дослідження британських вчених підтвердили, що новий штам не тільки більш заразний, але і більш летальний - приблизно на 64%. В Україні "британський" вид вірусу виявили 4 березня в зразках, відібраних в Івано-Франківську за два тижні до цього.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 6 792 осіб. Найбільше заражень в Житомирській області.

Також повідомлялося, що ситуація з COVID в Україні продовжує погіршуватися. Станом на 14 березня рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах.

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