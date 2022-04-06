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В Карпатах заблукали туристи. Один із них загинув

Фото: у Карпатах заблукали туристи (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Дві групи туристів заблукали в Карпатах в районі Мармароського масиву в Закарпатській області. Після тривалих пошуків робіт їх вдалося знайти, проте один чоловік загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що близько 7:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в горах заблукала група з 7 осіб включно з провідником. Їх виявили у закинутому будинку лісника на полонині Лисича. Туристів транспортували до села Ділове.

Того ж дня о 9:40 рятувальники отримали повідомлення про заблукалих батька та сина, які виявилися мешканцями Києва. Вони пішли в гори напередодні й відтоді не виходили на зв’язок із родичами.

Сина з ознаками обмороження ніг виявили на румунській стороні. Пізніше було знайдено тіло чоловіка. Наразі вирішується питання їхнього транспортування на територію України.

Рятувальники закликали людей не йти в гори самостійно та зважати на нинішні умови.

Нагадаємо, що у квітні в Карпатах очікують сильні нічні морози. За даними синоптиків, вночі температура в горах опускатиметься в середньому до мінус 17-22 градусів.

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КарпатыТуризмДСНС