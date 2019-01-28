В Карпатах відшукали тіло загиблого туриста з Києва

Рятувальники транспортували тіло загиблого до Рахівської районної лікарні

В Карпатах поисковая группа спасателей сегодня, 28 января, добралась до места схода снежной лавины и отыскала тело погибшего туриста из Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели транспортировали тело погибшего в Раховскую районную больницу.

Информация о том, что во время прохождения туристического маршрута в районе г. Стог Раховского района сошла лавина, в которую попали трое человек, поступила в Службу спасения 25 января.

Двоим туристам удалось выбраться из нее, один - погиб. Все туристы являются жителями Киева 1990 годов рождения.

Напомним, 20 января вблизи горы Парашка (Львовская область) спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашли двух заблудившихся туристов, один из которых погиб.

РБК-Украина сообщало, что в Карпатах нашли тело заблудившегося туриста. В Карпатах спасатели нашли тело туриста, который заблудился в ночь перед Рождеством.