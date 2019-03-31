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У Карпатах можуть зійти лавини

Новини » Нерухомість    31.03.2019 - 09:02
У Карпатах можуть зійти лавини
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У горах очікується 3 рівень лавинної небезпеки

У неділю, 31 березня 2019, у Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, 31 березня та 1 квітня у горах східної частини Закарпатської області та горах Івано-Франківської області очікується сходження снігового покрову. Сніголавинна небезпека в Карпатах досягне 3 рівня.

Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, погода в Україні у неділю, 31 березня, буде ясною, теплою і сонячною. Опади також не прогнозуються.

У неділю, 31 березня, в середньому по країні очікується тепла і по-справжньому весняна погода. Температура повітря становитиме від +12 до +18 градусів. У той же час в нічні години знову похолодає, а у східних областях місцями повітря промерзне до -2 градусів.

Як писало РБК-Україна, у Швейцарії під лавиною, яка зійшла у Альпах на південному заході країни, опинилася група туристів. Група туристів з 4 осіб опинилася під лавиною, яка зійшла в швейцарських Альпах на висоті 2800 метрів у районі Боверньє біля кордонів з Францією та Італією.

Раніше,  у Пакистані на  схилі гори Нанга Парбат пошуковий загін виявив тіла двох загиблих альпіністів - громадянина Великобританії Тома Балларда і громадянина Італії Даніеля Нарді.

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