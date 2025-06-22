Карма настигла: вора украинских животных и коллаборанта разорвали собственные львы

Известно, что 22 июня Зубков поехал на "территорию львов" в "Тайгане", чтобы покормить животных. Во время кормления одно из животных внезапно атаковало коллаборанта и сильно разорвало ему шею.

Сотрудники "Тайгана" вынуждены были оттащить тело Зубкова и отвезти его в Белогорск. Там коллаборанта сразу положили в реанимацию - он находится в крайне тяжелом состоянии. Момент "эвакуации" окровавленного Зубкова попал на видео.

Оккупационное "министерство здравоохранения" в Крыму подтвердило информацию. Там заявили, что Зубкова будут перевозить в симферопольскую больницу им. Семашко, поскольку в Белогорске нет условий для оперирования пострадавшего.

К расследованию "инцидента" с Зубковым также присоединилась так называемая "прокуратура" оккупированного полуострова.