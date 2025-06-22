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Карма настигла: вора украинских животных и коллаборанта разорвали собственные львы

Крым, Воскресенье 22 июня 2025 22:30
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Карма настигла: вора украинских животных и коллаборанта разорвали собственные львы Фото: коллаборант и вор животных Олег Зубков (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Крыму известного коллаборациониста Олега Зубкова, владельца зоопарка "Тайган", разорвал собственный лев. Зубков находится в реанимации, его готовятся транспортировать в Симферополь для операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Известно, что 22 июня Зубков поехал на "территорию львов" в "Тайгане", чтобы покормить животных. Во время кормления одно из животных внезапно атаковало коллаборанта и сильно разорвало ему шею.

Сотрудники "Тайгана" вынуждены были оттащить тело Зубкова и отвезти его в Белогорск. Там коллаборанта сразу положили в реанимацию - он находится в крайне тяжелом состоянии. Момент "эвакуации" окровавленного Зубкова попал на видео.

Оккупационное "министерство здравоохранения" в Крыму подтвердило информацию. Там заявили, что Зубкова будут перевозить в симферопольскую больницу им. Семашко, поскольку в Белогорске нет условий для оперирования пострадавшего.

К расследованию "инцидента" с Зубковым также присоединилась так называемая "прокуратура" оккупированного полуострова.

Уже не первый раз

Российские СМИ тем временем пишут, что это далеко не первый случай атаки львов на людей в "Тайгане" - по меньшей мере четвертый за последние несколько лет. Дело в том, что львы у Зубкова тоже краденые. Он похитил их из зоопарка временно оккупированного Мариуполя, а приручить так и не смог.

В прошлом году, в октябре 2024 года, те же львы ликвидировали администратора зоопарка Леокадию Перевалову. Однако тогда Зубков заявил, что оставит животных "на разведение".

Кто такой Олег Зубков

Олег Зубков - крымский "бизнесмен", владелец нескольких зоопарков во временно оккупированном Крыму. После оккупации полуострова россиянами в 2014 году Зубков охотно пошел на сотрудничество с ними, в частности позволял военным использовать транспорт "Тайгана". Поддерживает вторжение РФ в Украину.

Известным коллаборационист стал в 2022 году, когда по приказу гауляйтера временно оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо украл большинство животных из Херсонского зоопарка. В частности, именно Зубков украл херсонского енота, прикрывая это "эвакуацией животных".

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