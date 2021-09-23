Карлос Гон: Nissan став нудною і посередньою компанією

Колишній генеральний директор Nissan Карлос Гон розкритикував Nissan в новому інтерв'ю для Fox Business. Він дав свою характеристику нинішнього стану компанії і поділився баченням її майбутнього.

Обговорюючи в інтерв'ю свою нову книгу "Розриваючи альянси", Карлос Гон заявив, що багатьом в Nissan не сподобалася висловлена ​​ним ідея про тіснішу співпрацю в рамках альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Екс-менеджер переконаний, що після його звільнення для японського автовиробника все пішло під укіс.

"На жаль, після 19 років роботи Nissan повернувся до того, що було в 1999 році, ставши нудною і посередньою автомобільною компанією, яка з усіх сил намагатиэться знайти своє місце в автомобільній промисловості", - сказав він. "Ми ж будували систему, в якій ця компанія стала б частиною чогось абсолютно нового з великою кількістю технічних інновацій".

Обговорюючи свою нову книгу, Гон сказав, що в ній розповідається його версія арешту і звільнення з посади голови Nissan і Renault в 2018 році, яка відрізняється від історії, яку просувала сама компанія Nissan.

"Японський уряд і деякі японські менеджери боялися, що баланс, який існує між французами та японцями в альянсі, не буде дотримуватися", - сказав Гон. Колишній топ-менеджер також додав, що він настільки зневірився, спостерігаючи за поведінкою суддів і прокурорів, поки перебував під вартою в Японії, що зважився на втечу.

Відзначимо, що в Японії під судом залишається колишній член ради директорів Nissan Грег Келлі. Він звинувачується у допомозі Гону в махінаціях з фінансами.