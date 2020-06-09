Без карантину в Європі було б 3,2 млн смертей від COVID-19, - дослідження

За оцінками дослідження Імперського коледжу Лондона, якби не карантин у Європі, від коронавіруса померли б більш трьох мільйонів чоловік. При цьому стверджується, що це "тільки початок пандемії".

Про це повідомляє BBC.

Дослідження оцінювало вплив обмежень в 11 європейських країнах - Австрії, Бельгії, Данії, Франції, Німеччині, Італії, Норвегії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великобританії - до початку травня.

До того часу в цих країнах від коронавіруса померло близько 130 тисяч осіб.

Дослідники змоделювали за допомогою математичних алгоритмів, скільки було б смерті, якби не було карантину. За їх оцінками, до 4 травня померло б 3,2 мільйона чоловік, якби не такі заходи, як закриття підприємств і вказівку людям залишатися вдома.

Це означає, що через карантин було врятовано близько 3,1 мільйона чоловік, у тому числі 470 тисяч у Великобританії, 690 тисяч у Франції і 630 тисяч в Італії.

При цьому дослідники попередили, що тільки невелика частина людей заразилася - близько 4% населення, і світ все ще "на початку пандемії".

Нагадаємо, за даними ВООЗ, у світі розробляють 133 потенційних вакцини проти COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що Євросоюз виділив один мільярд євро на розробку вакцини від коронавіруса.

Крім того, ВООЗ закликали бути готовими до другої хвилі коронавіруса восени.