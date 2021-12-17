Карантин в Україні: у трьох "червоних" областях повністю стабілізувались COVID-показники

У трьох "червоних" областях повністю стабілізувались показники щодо поширення коронавірусу. Мова йде про Київську, Сумську та Житомирську області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Ця зона є найбільшою і в неї входять такі регіони:
Ця зона зараз налічує 8 областей:
COVID-показники стабілізувались у "червоних" Київській, Сумській та Житомирській областях. Ще в одному регіоні, а саме Черкаському, майже стабілізувались показники.
Крім того, у МОЗ анонсували вихід з цієї зони усіх вищеперерахованих областей.