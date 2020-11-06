Карантин в Україні допомагає не допустити 20 тис. нових випадків COVID-19 на добу, - Степанов

Діючий карантин в Україні дозволяє не допустити 20 тисяч нових випадків COVID-19 на добу. Також карантин дозволяє підготувати медичну систему.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами, показник в 10 тисяч за добу, який наразі є в Україні, є кращим, ніж у сусідній Польщі.

"Карантин, який в нас діє навіть при недотримання правил дозволяє сьогодні мати 10 тисяч, а не 20, як в сусідній Польщі. Це дозволяє нам готувати медичну систему", - сказав Степанов.

Раніше глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що уряд наразі не розглядає введення тотального карантину.

Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. Країну поділили на дві зони: "червону" та "помаранчеву".

До слова, у новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" 6 листопада вперше після звільнення з італійської в'язниці виступив нацгвардієць Віталій Марків. Але основна тема випуску - чи настав час вводити локдаун в Україні і, звичайно ж, як вибори в США вплинуть на долю нашої країни. Відповіді на всі питання дають Арсен Аваков, Максим Степанов, Петро Порошенко, Давид Арахамія та інші представники політичної еліти України.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 6 листопада

Нагадаємо, що минулого тижня в ток-шоу глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, чи може Україна втратити безвіз з Євросоюзом після скандалу з Конституційним Судом.

Кулеба висловився про можливі наслідки рішень, прийнятих КСУ

Також Міністр юстиції Денис Малюська розповів про кризу, яка виникла через рішення КСУ, і про антикорупційну реформу в країні.

Денис Малюська розповів про антикорупційну реформу

А секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що координувати Конституційний Суд при прийнятті скандальних рішень, могли представники Росії.

Росія доклала руку до скандалу навколо КСУ

Крім того, представник ЄС в Україні Матті Маасікас прокоментував кризу, в якій опинилася судова система нашої держави.

Виступ представника ЄС в Україні Матті Маасікаса

І, як завжди, не обійшлося без гарячих суперечок. Цього разу поскандалили в прямому ефірі суддя КСУ Ігор Сліденко і глава НАЗК Олександр Новіков.

Сліденко і Новіков поскандалили в прямому ефірі