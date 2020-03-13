Карантин в Україні: у МОЗ не виключають закриття одного населенного пункту через коронавірус

У МОЗ не виключають закриття одного населенного пункту через коронавірус. Про цезаявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що МОЗ розглядає це питання.

"Ми зараз розглядаємо можливість найближчим часом, якщо будуть проведені епідеміологічні розслідування і наші припущення підтвердяться, можливо, буде обмежено один населений пункт в Україні на право пересування громадян за межі данного населеного пункту", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні зафіксований перший випадок смерті через коронавірус. Померла 71-річної жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19.

Разом з тим, у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу у світі президент скликав Раду національнох безпеки та оборони. У ході засідання було прийнято рішення про закриття Україною кордонів для іноземців через два дні.

РБК-Україна писало, що станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Перший випадок був зафіксований 3 березня. У зв'язку з цим в Україні ввели карантин на три тижні.

РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області посилили заходи карантину через коронавірус, прийнято рішення закрити спортивні комплекси, басейни, лазні та інші подібні заклади.