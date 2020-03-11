Карантин в Україні через коронавірус: в яких областях введені обмеження

Карантин в Україні через коронавірус на даний момент введено в Києві та Чернівцях. При цьому, в деяких областях України також введені певні обмеження, детальніше про ситуацію в країні - в матеріалі РБК-Україна.

Карантин у Києві: що потрібно знати

У Києві на даний момент не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. При цьому, міська влада прийняли рішення про введення певних обмежень для запобігання розповсюдження вірусу.

З 12 березня в Києві вводити карантин в школах, обмежено проведення масових заходів.

Які обмежувальні заходи вводяться в столиці:

тимчасово обмежений освітній процес у закладах загальної та вищої освіти, у дитячих садках, художніх, спортивних школах;

обмежено проведення масових заходів (зокрема, концертів, конференцій, кіносеансів);

закритими будуть розважальні центри і розважальні зони в шопінг-молах.

Карантин у Чернівцях: що відомо

Через загрозу поширення коронавірусу в Чернівцях з 6 березня введено ряд обмежень. Зокрема:

карантин до 22 березня запроваджено в усіх навчальних закладах, крім дитячих садків;

заборонено проведення масових заходів;

у громадському транспорті, на вокзалах, ринках, супермаркетах і у всіх місцях масового скупчення людей посилені дезінфекційні заходи.

Коронавірус в Україні

В Україні 3 березня був зафіксований перший і на даний момент єдиний випадок коронавірусу. Інфікований чоловік у Чернівцях, який нещодавно повернувся з Італії. На даний момент він знаходиться в медустанові.