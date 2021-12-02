Карантин в Україні: у Києві та 5 областях повністю стабілізувались COVID-показники

В Україні продовжують перебувати в "червоній" зоні 19 регіонів, в тому числі і Київ. Найменша зона - "помаранчева", там тільки дві області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Повністю стабілізувались показники поширення COVID в Києві, Львівській, Луганській, Одеській, Рівненській, Херсонській областях.
По одному показнику, який не в нормі - у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Хмельницькій та Черкаській.
Ця зона охоплює 19 регіонів:
У цій зоні дві області:
Ця зона охоплює чотири області: