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Карантин в Україні: у Києві та 5 областях повністю стабілізувались COVID-показники

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні продовжують перебувати в "червоній" зоні 19 регіонів, в тому числі і Київ. Найменша зона - "помаранчева", там тільки дві області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

"Червона" зона

Повністю стабілізувались показники поширення COVID в Києві, Львівській, Луганській, Одеській, Рівненській, Херсонській областях.

По одному показнику, який не в нормі - у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Хмельницькій та Черкаській.

Ця зона охоплює 19 регіонів:

  • Херсонську,
  • Одеську,
  • Запорізьку,
  • Донецьку,
  • Дніпропетровську,
  • Сумську,
  • Миколаївську,
  • Рівненську,
  • Житомирську,
  • Івано-Франківську,
  • Київську,
  • Луганську,
  • Хмельницьку,
  • Чернігівську,
  • Львівську,
  • Волинську,
  • Черкаську,
  • Вінницьку,
  • Київ.

"Помаранчева" зона

У цій зоні дві області:

  • Полтавська,
  • Закарпатська.

"Жовта" зона

Ця зона охоплює чотири області:

  • Тернопільську,
  • Кіровоградську,
  • Чернівецьку,
  • Харківську.

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Карантин