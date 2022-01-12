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Карантин в Україні: в двох "помаранчевих" областях продовжує погіршуватись ситуація з COVID

Автор: Анастасія Рокитна

Станом на 12 січня у "помаранчевій" зоні карантину перебувають Херсонська та Сумська області. У них продовжує погіршуватись ситуація з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

У цих областях вже три дні поспіль погіршуються COVID-показники. У Сумській - коефіцієнт виявлення випадків інфікування, а у Херсонській - динаміка рівня госпіталізацій.

Всі інші області перебувають у "жовтій" зоні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 7117 людей, а померли - майже 200.

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Карантин