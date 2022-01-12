Карантин в Україні: в двох "помаранчевих" областях продовжує погіршуватись ситуація з COVID

Станом на 12 січня у "помаранчевій" зоні карантину перебувають Херсонська та Сумська області. У них продовжує погіршуватись ситуація з коронавірусом.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
У цих областях вже три дні поспіль погіршуються COVID-показники. У Сумській - коефіцієнт виявлення випадків інфікування, а у Херсонській - динаміка рівня госпіталізацій.
Всі інші області перебувають у "жовтій" зоні.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 7117 людей, а померли - майже 200.