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Карантин в Україні: в двох "помаранчевих" областях продовжує погіршуватись ситуація з COVID

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Київ, Середа 12 січня 2022 08:53
Карантин в Україні: в двох "помаранчевих" областях продовжує погіршуватись ситуація з COVID Фото: в двох "помаранчевих" областях продовжує погіршуватись ситуація з COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Станом на 12 січня у "помаранчевій" зоні карантину перебувають Херсонська та Сумська області. У них продовжує погіршуватись ситуація з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

У цих областях вже три дні поспіль погіршуються COVID-показники. У Сумській - коефіцієнт виявлення випадків інфікування, а у Херсонській - динаміка рівня госпіталізацій.

Всі інші області перебувають у "жовтій" зоні.

Карантин в Україні: в двох &quot;помаранчевих&quot; областях продовжує погіршуватись ситуація з COVID

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 7117 людей, а померли - майже 200.

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