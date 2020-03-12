Карантин, пандемія і світова криза через коронавирус: новини за 11 березня

В Україні ввели карантин у зв'язку зі спалахом коронавирусу в світі, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про входження України в світову економічну кризу. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 11 березня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні ввели карантинг через коронавірус

Кабінет міністрів ввів карантин в Україні у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі.

Карантин вводиться з 12 березня на три тижні, до 3 квітня.

Він передбачає:

закриття навчальних закладів,

заборону масових зібрань понад 200 осіб,

закриття авіасполучення з деякими країнами.

ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу у світі

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавирусу у світі. Про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гебреісус, ВООЗ стурбована поширенням коронавірусу у світі.

"ВООЗ цілодобово оцінює цю спалах, і ми глибоко стурбовані як тривожними рівнями поширення і серйозності, так і тривожними рівнями бездіяльності. Тому ми зробили оцінку, що COVID19 можна схарактеризувати як пандемію", - заявив глава ВООЗ.

Шмигаль оголосив про входження України в світову економічну кризу

Україна входить у світову економічну кризу, викликану поширенням коронавірусу у світі. Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Шмигаль, фактично Україна стоїть на порозі кризи, а в деяких країнах це вже початок фінансово-економічної кризи.

"Україна зараз в цю криза входить набагато міцнішою, ніж це було, наприклад, у 2008 році", - сказав він.

ОРДЛО заявили про провал переговорів щодо розведення на Донбасі

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі не змогла погодити нові ділянки розведення сил і засобів. Про це заявив представник самопроголошеної "Донецької народної республіки" у підгрупі з безпеки Олексій Никоноров, передають російські ЗМІ.

За його словами, сторонам не вдалося домовитися про нові ділянки розведення сил.

Партія "Голос" обрала нового голову замість Вакарчука

Партія "Голос" обрала нового голову замість Святослава Вакарчука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Як повідомляється, 11 березня відбувся з'їзд партії "Голос", в ході якого обрали нового керівника партії - Кіру Рудик.

Зеленський звільнив голову Київської ОДА та призначив нового

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі президента.

Разом з тим, президент призначив Василя Володіна тимчасово виконуючим обов’язки голови Київської ОДА.

Суд у Болгарії ухвалив остаточне рішення про екстрадицію Левіна

Апеляційний суд болгарського Бургаса виніс остаточне рішення про екстрадицію Олексія Левіна, підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це РБК-Україна повідомили джерела в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції, який схвалив екстрадицію Левіна. Підозрюваний на суді стверджував, що в Україні його нібито можуть помістити до секретної в'язниці, і готовий бути співпрацювати зі слідством, але перебуваючи в Болгарії.

В Іспанії закрили кримінальну справу Фірташа через брак доказів

В Іспанії закрили кримінальну справу українського олігарха Дмитра Фірташа, якого обвинувачували у відмиванні грошей, через брак доказів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що судове слідче управління №21 Барселони здало в архів кримінальну справу, порушену п'ять років тому проти Дмитра Фірташа.

Американського продюсера Вайнштейна засудили до 23 років в'язниці

Колишнього голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, звинуваченого в сексуальному насильстві, засудили до 23 років в'язниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що суд штату Нью-Йорк визнав Вайнштейна винним у зґвалтуванні жінки в номері готелю в Нью-Йорку у 2013 році і сексуальному насильстві щодо іншої жінки. За даними статтями продюсеру максимально загрожувало 29 років в'язниці.

"Динамо" в екстратаймі вибороло путівку у півфінал Кубка України

"Динамо" обіграло "Олександрію" у матчі 1/4 фіналу Кубка України. Поєдинок у Києві на НСК "Олімпійський" завершився з мінімальним рахунком - 1:0.

Командам знадобився екстратайм, щоб визначити переможця. Хоча "біло-сині" і забили гол в основний час. На 79 хвилині форвард киян Назарій Русин відкрив рахунок, але арбітр Віталій Романов скасував взяття воріт після підказки судді VAR - в офсайді перебував Беньямін Вербич. Перемогу "Динамо" на 106 хвилині приніс Віктор Циганков, який вдало завершив атаку за участю Русина, Сидорчука та Кенджери.