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"Капсула для самоубийств": в Швейцарии открыли уголовное производство из-за смерти женщины

Фото: флаг Швейцарии (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Швейцарии полиция арестовала нескольких человек в связи с использованием "капсулы смертника" Sarco Pod, вызывающей смерть из-за высвобождения азота одним нажатием кнопки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Следователи Швейцарии открыли уголовное производство после смерти 64-летней американки в городе Мерисхаузен у немецкой границы. Полиция кантона Шаффхаузен подтвердила аресты, а прокуратура расследует возможное пособничество и подстрекательство к самоубийству.

Так называемые "капсулы для самоубийств" Sarco Pod вызывают споры по поводу этичности и правовых аспектов использования. Устройство позволяет пользователю в герметичной капсуле нажать кнопку, которая запускает процесс смерти от удушья через азот.

Изобретатель устройства Филипп Нитшке, основатель Exit International, заявил, что женщина умерла "мирно и достойно", поддерживая своих родных и врачей.

Швейцарское законодательство разрешает самоубийство с поддержкой при отсутствии корыстных мотивов, однако ситуация с Sarco Pod вызывает вопрос о нравственности и законности такого способа завершения жизни.

Издание сообщило, что уже обратилось в Last Resort, чтобы получить комментарий.

Эвтаназия с согласия: практика и легализация

Эвтаназия, или добровольное прекращение жизни с согласия пациента, чаще всего применяется в случаях, когда человек страдает неизлечимой болезнью или нестерпимой болью. Этот процесс позволяет пациентам избежать страданий, предоставив им возможность мирно умереть, часто с помощью медицинского персонала.

На сегодняшний день эвтаназия легализована в нескольких странах, в частности:

  • Нидерланды (с 2002 года)
  • Бельгия (с 2002 года)
  • Люксембург (с 2009 года)
  • Канада (с 2016 года, под названием «медицински ассистированное умирание»)
  • Испания (с 2021 года)
  • Новая Зеландия (с 2021 года)

Также ассистированное самоубийство, отличающееся от эвтаназии тем, что пациент самостоятельно принимает смертельные препараты, легализованное в Швейцарии и некоторых штатах США (например, в Орегоне и Калифорнии).

Эти страны имеют строгие законы и критерии, регулирующие процедуру, в частности, подтверждение диагноза неизлечимой болезни и согласие пациента, которое должен утвердить врач.

Ранее мы рассказывали, что во Франции президент Эммануэль Макрон поддержал законопроект о добровольной эвтаназии.

В то же время в 2022 году соответствующий закон начал действовать в Австрии.

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Швейцария