"Капсула для самоубийств": в Швейцарии открыли уголовное производство из-за смерти женщины

В Швейцарии полиция арестовала нескольких человек в связи с использованием "капсулы смертника" Sarco Pod, вызывающей смерть из-за высвобождения азота одним нажатием кнопки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Следователи Швейцарии открыли уголовное производство после смерти 64-летней американки в городе Мерисхаузен у немецкой границы. Полиция кантона Шаффхаузен подтвердила аресты, а прокуратура расследует возможное пособничество и подстрекательство к самоубийству.

Издание отметило, что немецкий ученый Флориан Уиллет, вероятно, был единственным человеком, присутствующим при смерти женщины. В свою очередь, он является одним из ведущих членов Last Resort, организации, ответственной за распространение информации о капсуле, и швейцарского подразделения основателя компании по ее производству Exit International, некоммерческой организации, которая также лоббирует легализацию самоубийства с помощью.

The Guardian отметили, что пока неизвестно, был ли Виллет среди арестованных, неизвестно.

Так называемые "капсулы для самоубийств" Sarco Pod вызывают споры по поводу этичности и правовых аспектов использования. Устройство позволяет пользователю в герметичной капсуле нажать кнопку, которая запускает процесс смерти от удушья через азот.

Изобретатель устройства Филипп Нитшке, основатель Exit International, заявил, что женщина умерла "мирно и достойно", поддерживая своих родных и врачей.

Швейцарское законодательство разрешает самоубийство с поддержкой при отсутствии корыстных мотивов, однако ситуация с Sarco Pod вызывает вопрос о нравственности и законности такого способа завершения жизни.

Издание сообщило, что уже обратилось в Last Resort, чтобы получить комментарий.

Эвтаназия с согласия: практика и легализация

Эвтаназия, или добровольное прекращение жизни с согласия пациента, чаще всего применяется в случаях, когда человек страдает неизлечимой болезнью или нестерпимой болью. Этот процесс позволяет пациентам избежать страданий, предоставив им возможность мирно умереть, часто с помощью медицинского персонала.

На сегодняшний день эвтаназия легализована в нескольких странах, в частности:

Нидерланды (с 2002 года)

(с 2002 года) Бельгия (с 2002 года)

(с 2002 года) Люксембург (с 2009 года)

(с 2009 года) Канада (с 2016 года, под названием «медицински ассистированное умирание»)

(с 2016 года, под названием «медицински ассистированное умирание») Испания (с 2021 года)

(с 2021 года) Новая Зеландия (с 2021 года)

Также ассистированное самоубийство, отличающееся от эвтаназии тем, что пациент самостоятельно принимает смертельные препараты, легализованное в Швейцарии и некоторых штатах США (например, в Орегоне и Калифорнии).

Эти страны имеют строгие законы и критерии, регулирующие процедуру, в частности, подтверждение диагноза неизлечимой болезни и согласие пациента, которое должен утвердить врач.