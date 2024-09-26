"Капсула для самоубийств": в Швейцарии открыли уголовное производство из-за смерти женщины
В Швейцарии полиция арестовала нескольких человек в связи с использованием "капсулы смертника" Sarco Pod, вызывающей смерть из-за высвобождения азота одним нажатием кнопки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Следователи Швейцарии открыли уголовное производство после смерти 64-летней американки в городе Мерисхаузен у немецкой границы. Полиция кантона Шаффхаузен подтвердила аресты, а прокуратура расследует возможное пособничество и подстрекательство к самоубийству.
Издание отметило, что немецкий ученый Флориан Уиллет, вероятно, был единственным человеком, присутствующим при смерти женщины. В свою очередь, он является одним из ведущих членов Last Resort, организации, ответственной за распространение информации о капсуле, и швейцарского подразделения основателя компании по ее производству Exit International, некоммерческой организации, которая также лоббирует легализацию самоубийства с помощью.
The Guardian отметили, что пока неизвестно, был ли Виллет среди арестованных, неизвестно.
Так называемые "капсулы для самоубийств" Sarco Pod вызывают споры по поводу этичности и правовых аспектов использования. Устройство позволяет пользователю в герметичной капсуле нажать кнопку, которая запускает процесс смерти от удушья через азот.
Изобретатель устройства Филипп Нитшке, основатель Exit International, заявил, что женщина умерла "мирно и достойно", поддерживая своих родных и врачей.
Швейцарское законодательство разрешает самоубийство с поддержкой при отсутствии корыстных мотивов, однако ситуация с Sarco Pod вызывает вопрос о нравственности и законности такого способа завершения жизни.
Издание сообщило, что уже обратилось в Last Resort, чтобы получить комментарий.
Эвтаназия с согласия: практика и легализация
Эвтаназия, или добровольное прекращение жизни с согласия пациента, чаще всего применяется в случаях, когда человек страдает неизлечимой болезнью или нестерпимой болью. Этот процесс позволяет пациентам избежать страданий, предоставив им возможность мирно умереть, часто с помощью медицинского персонала.
На сегодняшний день эвтаназия легализована в нескольких странах, в частности:
- Нидерланды (с 2002 года)
- Бельгия (с 2002 года)
- Люксембург (с 2009 года)
- Канада (с 2016 года, под названием «медицински ассистированное умирание»)
- Испания (с 2021 года)
- Новая Зеландия (с 2021 года)
Также ассистированное самоубийство, отличающееся от эвтаназии тем, что пациент самостоятельно принимает смертельные препараты, легализованное в Швейцарии и некоторых штатах США (например, в Орегоне и Калифорнии).
Эти страны имеют строгие законы и критерии, регулирующие процедуру, в частности, подтверждение диагноза неизлечимой болезни и согласие пациента, которое должен утвердить врач.
Ранее мы рассказывали, что во Франции президент Эммануэль Макрон поддержал законопроект о добровольной эвтаназии.
В то же время в 2022 году соответствующий закон начал действовать в Австрии.
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