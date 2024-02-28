Капитан "Сент-Луиса" устроил спарринг, форвард "Оттавы" избил великана: потасовки вечера НХЛ

В дебюте встречи "Виннипега" и "Сент-Луиса" что-то не поделили форвард хозяев Адам Лаури и ветеран "Блюз" Брэйден Шенн. Последний в игровом эпизоде несколько раз оттолкнул оппонента выставленной клюшкой.

Известный хулиган Лаури к спаррингам всегда готов, так что буднично сбросил краги, когда соперник вызвал его на поединок. Они начали обмениваться ударами, но выпады Шенна были немного точнее. В конце концов оба упали на лед и получили по 5 минут штрафа.

Кулачный бой завязался и в первом периоде противостояния "Нэшвилла" и "Оттавы". Здесь игровой эпизод перерос в схватку из-за горячего нрава коренастого вингера "Предаторз" Майкла Маккэррона и центрфорварда "Сенаторз" Марка Кастелича.

Последний в битве на кулаках выглядел ловче и однажды изрядно "проверил" подбородок оппонента. Впрочем, Маккэррон устоял на ногах и пытался контратаковать. Потом же решил повалить Кастелича на лед, чтобы завершить драку боевой ничьей.