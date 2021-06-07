RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Капітан збірної Іспанії заразився коронавірусом за чотири дні до старту Євро-2020

Автор: Дмитрий Кузнецов

Тест на коронавірус півзахисника "Барселони", капітана збірної Іспанії Серхіо Бускетса виявився позитивним за чотири дні до початку Євро-2020. Керівництво команди вживає всіх заходів, щоб COVID-19 не підхопили інші гравці.

Про це повідомила пресслужба збірної Іспанії.

Для запобігання поширенню інфекції в команді Бускетс відправлений на самоізоляцію. Також ізольовані всі гравці і тренери, хто з ним контактував. Тренування одного з провідних гравців іспанської збірної будуть проходити за індивідуальною програмою.

Через цей випадок збірна Іспанії скасувала і перенесла всі заплановані раніше заходи та ігри. Так, у товариському матчі з командою Литви 8 червня зіграють викликані з відпустки футболісти іспанської молодіжної збірної.

Чемпіонат Європи з футболу УЄФА (Євро-2020) мав пройти з 12 червня по 12 липня 2020 року, але через пандемію коронавірусу COVID-19 пройде на рік пізніше, з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Збірна України 7 червня зіграє останній товариський матч перед Євро-2020. У Харкові команда Андрія Шевченка прийме Кіпр.

Напередодні початку Євро-2020 збірної України обносили комплект форми, якої вона буде виступати на турнірі. На передній частині футболок зображена територія України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ІспаніяЄвро-2020ФутболКоронавірус