Капітан збірної Іспанії заразився коронавірусом за чотири дні до старту Євро-2020

Тест на коронавірус півзахисника "Барселони", капітана збірної Іспанії Серхіо Бускетса виявився позитивним за чотири дні до початку Євро-2020 . Керівництво команди вживає всіх заходів, щоб COVID-19 не підхопили інші гравці.

Для запобігання поширенню інфекції в команді Бускетс відправлений на самоізоляцію. Також ізольовані всі гравці і тренери, хто з ним контактував. Тренування одного з провідних гравців іспанської збірної будуть проходити за індивідуальною програмою.

Через цей випадок збірна Іспанії скасувала і перенесла всі заплановані раніше заходи та ігри. Так, у товариському матчі з командою Литви 8 червня зіграють викликані з відпустки футболісти іспанської молодіжної збірної.