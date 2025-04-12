Капитан Иванов пал в бою. Что известно о гибели украинского пилота F-16

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Как погиб Павел Иванов?

Насколько опытным был пилот?

Какой ответ россиянам пообещал Зеленский?

Как выглядел Павел Иванов?

Какие еще были известные трагедии с пилотами?

Что известно о гибели пилота F-16

"К сожалению, печальная новость... 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов. Выражаем глубокие соболезнования семье Павла. Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Там также отметили, что на сегодня пилоты F-16 едва ли не ежедневно выполняют боевые задачи на разных направлениях в невероятно сложных условиях, прикрывая истребителями авиационные ударные группы и нанося удары по вражеским объектам.

"Украинские пилоты работают на максимуме человеческих и технических возможностей, каждый раз рискуя своей жизнью при выполнении боевых задач. Павел был одним из них", - подчеркивают в Воздушных силах.

Обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала работу. Других подробностей нет. Уточняющие комментарии относительно того, где именно произошел инцидент и был ли поражен самолет Иванова, в Воздушных силах не предоставили на оперативный запрос РБК-Украина.

Что сказал Зеленский и как отметил героя

Президент Зеленский выразил сожаление по поводу гибели 26-летнего пилота.

"Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет парню. Мои соболезнования семье, всем побратимам Павла. Были необходимые доклады военных по этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства", - пообещал он.

Он также добавил, что украинские F-16, "миражи", МиГи, как и вся боевая авиация, героически выполняют военные задачи, защищая страну и поддерживая наземные операции.

"Воздушные силы привлечены и к защите Украины от российских ракет и дронов. Гордимся нашими воинами. Ответим сильно и метко", - добавил он.

Судя по тому, что Павел Иванов имел звание капитана, можно предположить, что он был опытным пилотом.

Вечером 12 апреля президент подписал указ о присвоении звания Героя Украины с орденом "Золотая звезда" за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и самоотверженное служение украинскому народу.

Приказом командующего Воздушных сил Павлу Иванову посмертно присвоено очередное воинское звание "майор".

Как выглядел летчик Павел Иванов

Супруги украинских фотографов Константина и Влады Либеровых обнародовали в Инстаграм фотографии пилота Павла Иванова.

"Спи спокойно, друг. Спасибо за защиту. Спасибо за небо. Самое болезненное - помню, как ты радовался, когда узнал, что поедешь учиться на F-16. Все радовались", - говорится в подписи под фото.

Фото: украинский пилот F-16 Павел Иванов (instagram.com/libkos)

"Мунфиш" и "Джус": кого из известных пилотов потеряла Украина

Вскоре после того, как стало известно, что Украина получила от партнеров F-16, в ночь на 26 августа 2024 года произошла массированная воздушная атака со стороны России. Во время ее отражения был потерян первый F-16.

Чуть позже стало известно, что самолет пилотировал известный летчик Алексей Месь с позывным "Мунфиш". По официальной версии, он сбил несколько ракет и заходил на новую вражескую цель, когда была потеряна связь с самолетом. Далее F-16 потерпел катастрофу, а пилот погиб. "Мунфиш" во время последнего боевого вылета уничтожил три крылатые ракеты и один ударный беспилотник.

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил Алексею Месю звание Героя Украины.

"Мунфиш" вместе с другим известным летчиком Андреем Пильщиковым с позывным "Джус" лоббировали вопрос передачи истребителей F-16. Они ездили в США и встречались с американскими чиновниками.

До того, как пересесть на F-16, Месь был командиром эскадрильи украинских истребителей МиГ-29. Подробнее о катастрофе и погибшем летчике в материале РБК-Украина.

Что касается "Джуса", то он погиб еще 25 августа 2023 года в результате катастрофы во время полета над Житомирской областью. Трагедия произошла накануне Дня авиации Украины в ходе выполнения боевого задания. Тогда в воздухе столкнулись два учебно-боевых самолета L-39, погибли три пилота.

"Джус" был пилотом истребителя МиГ-29, окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил. С началом широкомасштабного российского вторжения защищал небо Украины, был одним из пилотов 40-й бригады тактической авиации "Призраки Киева", а также участвовал в обороне неба других областей.

Владимир Зеленский подписал указ о посмертном присвоении Андрею Пильщикову звания "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" 30 сентября 2024 года.

При подготовке использовались заявления Воздушных сил ВСУ, президента Владимира Зеленского, президентский указ, фото из Instagram фотографов Либеровых.