Напередодні і початок Нового року пройшли з обстрілами: на Донбасі загинув військовий

Бойовики обстрілювали позиції українських військових на Донбасі напередодні Нового року і сьогодні з ранку. Внаслідок обстрілів окупантів загинув боєць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
За минулу добу, 31 грудня, окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.
У Донецькій області, недалеко від Травневого, противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У районі Авдіївки російські найманці здійснили обстріл наших позицій зі стрілецької зброї.
Також у бік Водяного в Донецькій області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В результаті цих обстрілів один український військовий отримав поранення, несумісне з життям.
"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що станом сьогоднішній ранок, 1 січня, з боку окупантів зафіксовано ще три обстріли.
У районі Широкиного бойовики обстрілювали наших бійців з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів і стрілецької зброї.
А в бік Водяного в Донецькій області вони відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців ООС за сьогоднішній ранок не зафіксовано.
Нагадаємо, що 30 грудня бойовики тричі відкривали вогонь по українських військових. Обстріли велися з артилерії 122-го калібру, мінометів, гранатометів та кулеметів.