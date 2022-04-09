Канцлер Німеччини назвав вбивства в Бучі військовим злочином і закликав знайти винних

"Ми не можемо ігнорувати те, що це злочин. Це військові злочини, які ми не допустимо... ті, хто це зробив, повинні бути притягнуті до відповідальності", - сказав він.

Виступаючи на мітингу напередодні державних виборів у північній землі Шлезвіг-Гольштейн, Шольц сказав, що Німеччина продовжить постачати Україні оборонну зброю, щоб показати, що вона прихильна захисту суверенітету європейських держав.

"Європейські кордони повинні залишатися недоторканими", - сказав він.

З тих пір, як минулого тижня російські війська відступили з Бучі, сотні мирних жителів були знайдені мертвими. Заступник мера Бучі сказав, що більше 360 мирних жителів були вбиті і близько 260-280 осіб були поховані в братській могилі іншими жителями.