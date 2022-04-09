Канцлер Німеччини назвав вбивства в Бучі військовим злочином і закликав знайти винних

Винні у вбивствах мирних жителів в українському місті Буча винні у військових злочинах і повинні бути притягнуті до відповідальності. Канцлер Німеччини Олаф Шольц завив, що "це не можна забути".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми не можемо ігнорувати те, що це злочин. Це військові злочини, які ми не допустимо... ті, хто це зробив, повинні бути притягнуті до відповідальності", - сказав він.
Виступаючи на мітингу напередодні державних виборів у північній землі Шлезвіг-Гольштейн, Шольц сказав, що Німеччина продовжить постачати Україні оборонну зброю, щоб показати, що вона прихильна захисту суверенітету європейських держав.
"Європейські кордони повинні залишатися недоторканими", - сказав він.
З тих пір, як минулого тижня російські війська відступили з Бучі, сотні мирних жителів були знайдені мертвими. Заступник мера Бучі сказав, що більше 360 мирних жителів були вбиті і близько 260-280 осіб були поховані в братській могилі іншими жителями.
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