Канцлер Австрії заразився коронавірусом

Підозрюють, що австрійський канцлер заразився коронавірусом від співробітника служби безпеки. Він контактував з ним 5 січня.

Наразі Нехаммер перебуває на карантині та працює з дому. Симптомів захворювання на COVID-19 у нього немає.

Канцлер Австрії, як кажуть у його адміністрації, тричі вакцинувався від коронавірусу. Родина Нехаммера здала негативні тести на COVID-19.

Яким саме штамом інфікувався австрійський канцлер, наразі невідомо.