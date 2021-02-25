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Канцлер Австрії виступив за запровадження в ЄС "зелених COVID-паспортів"

Автор: РБК-Україна

Канцлер Австрії Себастьян Курц виступив за запровадження загальноєвропейського так званого "Зеленого паспорта" (COVID-паспорта) для відновлення нормального життя в ЄС.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Він зазначив, що в ЄС прагнуть якнайшвидше повернутися до звичного життя із максимумом свободи. Однак, поки існують пандемія та вірус, досягнути цього можна буде лише за умови вживання необхідних заходів - вакцинації та тестування.

"Тому нам потрібен загальноєвропейський Зелений паспорт, за допомогою якого можна буде вільно подорожувати, їздити без обмежень у справах та у відпустку, а також нарешті знову насолоджуватися гастрономією, культурою, подіями та іншими речами", - сказав Курц.

У своєму коментарі журналістам він також навів приклад Ізраїлю, де вже діє система своєрідних COVID-паспортів.

Нагадаємо, нещодавно видання The Mirror розповідало, що в Британії почали роботу над створенням документу про COVID-вакцинацію, який можна буде використовувати для закордонних поїздок.

Також РБК-Україна писало, що Данія планує ввести електронний COVID-паспорт для поїздок за кордон.

Про наміри ввести електронні паспорти вакцинації заявляли і в уряді Швеції.

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