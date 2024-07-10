Канцерогены в воздухе. Могут ли взрывы спровоцировать рак: ответ онколога

Чем опасен асбест

Осенью 2022 года в Украине запретили использование асбеста во время проведения строительно-монтажных работ на любых объектах.

Как материал, он достаточно выгодный в производстве, поскольку устойчив к воде, кислотам и коррозии, воздействию микробов и биологических паразитов, долговечный, очень легкий и одновременно прочный, не проводит электрический ток, недорогой.

В 1924 году английский врач и адвокат Эдвард Мереветер установил, что длительное вдыхание асбестовой пыли в высоких концентрациях является определенным риском. Тогда он высказал мнение, что обнаружил новое заболевание - асбестоз.

Международное агентство по исследованию рака четко установило канцерогенность асбеста и классифицирует его как "доказанный канцероген для человека группы 1А".

"По подсчетам, во всем мире от заболеваний, обусловленных влиянием асбеста, уже умерло около 10 млн человек. Речь идет прежде всего о раке легких и мезотелиоме плевры. От указанных заболеваний в мире ежегодно умирают 90 000 людей, и даже постепенный отказ от использования асбеста в строительстве уже не остановит рост показателей заболеваемости и смертности", - говорит врач.

Он добавляет, что вдыхание асбестовых волокон оказывает доказанное канцерогенное влияние на легкие, гортань, плевру, перикард, брюшину, вагинальную оболочку яичка, яичники, желудок и толстую кишку.

"В ближайшем будущем последствия канцерогенного влияния этого минерала на людей сохранятся. Авторы эпидемиологических исследований в США прогнозируют, что заболеваемость мезотелиомой у мужчин достигнет пика примерно в 2030 году и снизится только к 2055 году. А в странах Западной Европы к 2035 году ожидается смертей от злокачественной мезотелиомы", - рассказывает Ковалев.

Как взрывы и война в целом влияют на здоровье украинцев (фото: Getty Images)

Что происходит во время войны

"Когда взрываются дома, асбестовая пыль попадает в воздух. Она может переноситься на большие расстояния - на десятки и даже сотни километров. Оседает на земле, а затем снова распространяется с воздухом. Концентрация этого канцерогена в воздухе на фоне войны резко увеличилась", - говорит онколог.

Алексей отмечает: вдыхание асбестовой пыли от разрушенных зданий может существенно повлиять на частоту рака легких у украинцев.

"Людям, работающим на разборке завалов, необходимо использовать респираторы. Ведь это ни пыль, ни песок, его почти невозможно почувствовать. Через кожу он не проникает, поэтому специальные костюмы типа противовирусных не столь важны, а вот респираторы - необходимы", - отмечает эксперт.

Ковалев считает, что война влияет на здоровье даже тогда, когда еще не началась.

Прежде всего, это проявляется в выбросах топливных веществ с военной техники в атмосферу.

"Многие токсины и канцерогены содержатся в разлитом топливе, уничтоженной и отработанной военной технике, оружии различных типов, ракетах. Большие объемы военного лома могут содержать вещества, которые загрязняют почвы и грунтовые воды. Уничтоженные или поврежденные корабли, подводные лодки и морская нефтяная инфраструктура могут повлечь загрязнение морской среды", - приводит примеры онколог.

Еще одной проблемой является смог и угарный газ в результате пожаров. Кроме того, воздух загрязняется газообразными веществами и твердыми частицами.

"Большие твердые частицы размером более 10 мкм попадают только в нос и горло и не оседают в легких. Мелкие твердые частицы с диаметром ≤2,5 мкм достигают альвеол. Наименьшая фракция твердых частиц содержит наночастицы с диаметром ≤0,001 мкм, и они с альвеол проникают в кровообращение и достигают отдаленных органов", - объясняет Алексей.

По его словам, в период с 24 февраля 2022 по 1 февраля 2024 в Запорожской области экоинспекция зафиксировала 147 фактов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из-за ракетных обстрелов.

Все эти материалы обрабатывают и после этого передают в правоохранительные органы и Оперативный штаб при Госэкоинспекции Украины.