На Канарах почали з'являтися токсичні хмари: що сталось

Лава вулкана на іспанському острові Ла-Пальма досягла Атлантичного океану. На Канарах почали з'являтися токсичні хмари.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.
Розпечений потік досяг води в районі Плая-Нуева. Внаслідок контакту лави та води відбувається хімічна реакція за участю хлору.
Токсичний газ може спровокувати погіршення стану здоров'я жителів - викликати подразнення шкіри та очей, вплинути на органи дихання.
Існують також побоювання, що частина берегової лінії тепер може обвалитись.
Після виверження вулкана Кумбре Вʼєха на Канарських островах 19 вересня було зруйновано сотні будинків, евакуйовано близько 6000 осіб. 27 вересня виверження припинилося.
Іспанська влада оголосила Ла-Пальму - північно-західний острів архіпелагу біля узбережжя Північної Африки - зоною лиха, пообіцявши фінансову підтримку всім постраждалим від вулканічної активності.