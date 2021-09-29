На Канарах почали з'являтися токсичні хмари: що сталось
Лава вулкана на іспанському острові Ла-Пальма досягла Атлантичного океану. На Канарах почали з'являтися токсичні хмари.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.
Розпечений потік досяг води в районі Плая-Нуева. Внаслідок контакту лави та води відбувається хімічна реакція за участю хлору.
Токсичний газ може спровокувати погіршення стану здоров'я жителів - викликати подразнення шкіри та очей, вплинути на органи дихання.
Lava from the La Palma volcano has hit the ocean. It's feared the reaction between the molten rock and seawater could release clouds of hydrochloric acid into the atmosphere.— Sky News (@SkyNews) September 29, 2021
Read the story of a woman who watched her family home consumed by the lava: https://t.co/KxmnO3D58R pic.twitter.com/9muI2V8yx2
Існують також побоювання, що частина берегової лінії тепер може обвалитись.
Після виверження вулкана Кумбре Вʼєха на Канарських островах 19 вересня було зруйновано сотні будинків, евакуйовано близько 6000 осіб. 27 вересня виверження припинилося.
ALERT The lava of the active volcano, on the Spanish island of La Palma, has reached the coastal line and is about to flow into the ocean (sea). pic.twitter.com/ld71E0c20M— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 28, 2021
Іспанська влада оголосила Ла-Пальму - північно-західний острів архіпелагу біля узбережжя Північної Африки - зоною лиха, пообіцявши фінансову підтримку всім постраждалим від вулканічної активності.