Канадська провінція вводить "податок на здоров'я" для невакцинованих: що це означає

Так, прем'єр-міністр Франсуа Лего заявив про новий "податок" для нещеплених та зазначив, що він набуде чинності вже "найближчі кілька тижнів".

За його словами, суму такого "податку" ще не визначено, але вона буде

"значною". Він додав, що докладніша інформація має бути опублікована пізніше.

"Близько 10% дорослих у Квебеку не щеплені, але вони становлять близько 50% пацієнтів у палатах інтенсивної терапії. Тим, хто відмовиться отримати свої перші дози протягом найближчих тижнів, доведеться заплатити новий внесок на охорону здоров’я", - розповів Лего.

Він зазначив, що таке рішення є "питанням справедливості" перед 90% населення, які пройшли імунізацію.