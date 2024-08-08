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В Канаде арестовали бездомного за то, что он якобы угрожал Трюдо в интернете

Автор: Вадим Ребрина

Канадская полиция арестовала 33-летнего Давида Залевского, не имеющего постоянного места жительства, за то, что он якобы угрожал премьер-министру Джастину Трюдо в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Полиция говорит, что мужчина в онлайн-видео угрожал Трюдо, полицейским и сотрудникам службы безопасности, которые могли бы попытаться вмешаться в его планы.

"Угрозы нашей национальной безопасности могут возникнуть в разных формах, и Канада не застрахована. Мы отдаем себе отчет в повышенной безопасности государственных служащих и опасности, которую это представляет для всех канадцев. Нашим приоритетом № 1 была и всегда будет безопасность канадцев", — заявили в полиции.

Напомним, в конце июля канадская полиция предъявила обвинение двум мужчинам из Альберты в угрозах в адрес Трюдо и других политических лидеров Канады .

По данным полиции, один человек якобы опубликовал угрозы убить Трюдо 10 мая на платформе социальных сетей X, другой 7 июня опубликовал на YouTube угрозы в отношении Трюдо, вице-премьер-министра Христи Фриланд и лидера Новой демократической партии Джагмита Сингха.

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КанадаДжастин Трюдо