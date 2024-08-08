В Канаде арестовали бездомного за то, что он якобы угрожал Трюдо в интернете

Полиция говорит, что мужчина в онлайн-видео угрожал Трюдо, полицейским и сотрудникам службы безопасности, которые могли бы попытаться вмешаться в его планы.

"Угрозы нашей национальной безопасности могут возникнуть в разных формах, и Канада не застрахована. Мы отдаем себе отчет в повышенной безопасности государственных служащих и опасности, которую это представляет для всех канадцев. Нашим приоритетом № 1 была и всегда будет безопасность канадцев", — заявили в полиции.