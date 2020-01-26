У Канаді зафіксували перший випадок коронавіруса

У суботу в Канаді був зареєстрований перший підтверджений випадок коронавіруса 2019-nCoV у жителя, який повернувся з центрально-китайського міста Ухань, епіцентру спалаху вірусної хвороби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представники охорони здоров'я Онтаріо повідомили на прес-конференції, що пацієнт - чоловік років 50, який прибув до Торонто 22 січня і був госпіталізований на наступний день після появи симптомів респіраторного захворювання.

Зараз чоловік знаходиться на лікуванні в державній лікарні і перебуває в стабільному стані.

Нагадаємо, за останніми даними, число загиблих в результаті коронавіруса 2019-nCoV зросло до 54 осіб.

Спалах вірусу була вперше зафіксований в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширився на інші частини Китаю. Випадки зараження були зафіксовані у Франції, США, Південній Кореї, Японії, Таїланді, Австралії, Малайзії.

РБК-Україна писало, що голова КНР заявив, що темпи поширення небезпечної коронавчрусної інфекції у Китаї прискорюються.