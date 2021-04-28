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У Канаді вперше померла людина через ускладнення від вакцинації AstraZeneca

Автор: Даша Харченко

У Канаді вперше померла людина через наслідки, викликані вакциною від коронавірусу компанії AstraZeneca. Нею стала 54-річна жінка.

Про це повідомляє CBC News.

Міністерство охорони здоров’я провінції Квебек підтвердило смерть жінки після того, як ін'єкція вакциною Astra-Zeneca спричинила виникнення рідкісного тромбу в мозку.

Загибла із чоловіком отримала першу дозу вакцини AstraZeneca 9 квітня.

"Після вакцинації вона відчувала серйозну втому та головний біль. Спершу її госпіталізували за місцем проживання, а після погіршення стану доправили до Інституту неврології Монреалю", - йдеться в повідомленні.

Водночас чоловік загиблої не зазнав побічних наслідків вакцинування.

Проте за словами керівника Агентства громадського здоров’я Квебеку Гораціо Аруди, переваги вакцини AstraZeneca досі переважають її ризики.

“Подібне - дуже рідкісне, але ми знали, що вірогідність цього існує”, - наголосив він.

Раніше повідомлялось, що у Канаді продовжать використовувати вакцини Johnson & Johnson і AstraZeneca, які можуть викликати тромби. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я в понеділок, 26 квітня.

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