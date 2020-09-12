У Канаді вперше з 15 березня за добу жодної смерті від COVID-19

Вперше з 15 березня агентство громадської охорони здоров'я Канади повідомило про нульові випадки смерті від COVID-19 за останні 24 години. Однак за добу захворіли 702 людини.

Про це пише Reuters.

Згідно з урядовими даними, число загиблих від пандемії в Канаді на 11 вересня склало 9 163 особи, стільки ж, скільки було зареєстровано 10 вересня.

У той же час, дані показали, що число позитивних випадків 11 вересня збільшилася до 135 626 в порівнянні з попереднім днем.

У зв'язку з тим, що в більшості провінцій скасовуються обмеження на ізоляцію, а школи знову відкриваються для очних занять, в останні дні в Канаді спостерігається помірне зростання зараження коронавірусом. Влада знаходяться в стані підвищеної готовності, щоб уникнути нових спалахів.

Нагадаємо, раніше уряд Канади уклало угоду з двома американськими компаніями Novavax і Johnson & Johnson про попередньому замовленні мільйонів доз вакцин проти COVID-19.

РБК-Україна писало, що більше половини країн світу послабили обмеження на поїздки, які були введені в зв'язку з пандемією коронавируса.