В Канаді на території школи-інтернату знайшли останки 215 дітей. ООН вимагає розслідування

Організація Об'єднаних Націй звернулася з вимогою до Канади та Ватикану щодо проведення розслідування.

"Немислимо, щоб Канада і Святий Престол залишили такий жахливий злочин нерозкритим та без виправлення помилок", - йдеться у заяві ООН.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що відповідальність має взяти на себе католицька церква.

"Як католик я глибоко розчарований тією позицією, яку католицька церква має зараз і багато років тому", - наголосив він.

Дитячі останки були виявили на території інтернату для дітей корінних народів наприкінці травня цього року. За попередніми даними, що деяким з цих дітей було не більше трьох років. Причини їхніх смертей невідомі.

Школа-інтернат в Камлупсі була однією з найбільших у Канаді. Вона працювала з 1890-го до 1978 року під егідою католицької церкви, а згодом - уряду. У школі одночасно перебували близько 500 дітей.

Згідно з урядовим звітом 2015 року, умови в цьому інтернаті були надзвичайно поганими, багато дітей в ньому померли від кору, туберкульозу або грипу.