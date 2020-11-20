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У Канаді розраховують на шість мільйонів доз вакцини від COVID до весни 2021 року

Автор: Роман Тверденко

Канада чекає надходження шести мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Ця кількість в країні має з'явитися до квітня 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

Термін постачання вакцин в країну до 31 березня узгоджений в контрактах з розробниками. Але ці препарати ще повинні отримати дозвіл на використання в Канаді, якого поки немає.

Сьогодні, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що значна частина населення країни буде вакцинована від коронавіруса в першій половині наступного року. Вакцинація для іспанців буде безкоштовною.

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Також Ізраїль погодив контракт з компанією AstraZeneca про закупівлю вакцини від коронавірусу. Їх кандидат на вакцину ще на третьому етапі випробувань.

Крім цього, в п'ятницю концерн Biontech і Pfizer подали в США запит про реєстрацію вакцини від коронавірусу. Вакцина показала 95% ефективності.

РБК-Україна писало, що Україна планує купити вакцину від коронавіруса для 20 млн населення країни. Цю вакцину хочуть купити окремо від тієї, яку безкоштовно отримають в рамках глобального механізму COVAX.

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